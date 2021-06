Apple betaalt vrouw miljoenen euro's schadevergoeding - Apparata

In een schikking heeft Apple miljoenen euro’s schadevergoeding moeten betalen aan een vrouw, die slachtoffer was in de zaak.

Rechtszaken waar soms een slachtoffer miljoenen krijgt uitgekeerd. Dat klinkt nogal Amerikaans en dat is ook zeker het geval bij deze zaak. Een vrouw heeft een schikking getroffen met Apple, wat haar miljoenen oplevert.

Apple schadevergoeding

De vrouw studeerde aan de Universiteit van Oregon. Haar iPhone was kapot en bracht deze voor twee reparaties bij een reparatiewinkel van Pegatron in Sacramento, Californië. Eenmaal gerepareerd gingen de medewerkers snuffelen in haar bestanden. Daar troffen ze een expliciete video en foto’s aan. De beelden werden online gezet in 2016. Niet alleen dat, de beelden werden gedeeld op haar eigen Facebook account.

Het kwam tot een rechtszaak. Volgens de advocaat van de vrouw heeft het slachtoffer er trauma’s aan overgehouden. Er is een schikking getroffen voor enkele miljoenen euro’s. Hoeveel exact is niet bekendgemaakt. Apple heeft de schadevergoeding opgehoest, terwijl Pegatron een compensatie heeft overgemaakt naar de Amerikaanse techgigant.

Pegatron is een Taiwanees bedrijf dat in het verleden producten voor Apple maakte. Vorig jaar brak Apple alle banden met het merk, mede vanwege een incident op een ander vlak. Pegatron zou onder andere studenten onbehoorlijk hard hebben laten werken zonder passende compensatie. (via The Telegraph)