Apple bevestigt per ongeluk nieuwe producten

Woeps, Apple heeft informatie gegeven dat per ongeluk verklapt dat er twee nieuwe producten komen.

Apple is vanouds erg terughoudend in het aankondigen van nieuwe producten. Ze wachten tot het laatste moment, zodat ze in één keer het product kunnen onthullen. Natuurlijk doen ze dat op hun eigen evenement. Maar het lijkt erop dat Apple voor een andere strategie heeft gekozen of dat ze per ongeluk iets gelekt hebben.

Nieuwe producten van Apple

Dat bericht zat in een mail van AppleUnboxed. Het is een allesomvattende Apple-gids voor wat er gaande is met het bedrijf. Veel abonnees ontvangen deze e-mail. Normaal gesproken staan daar nieuwe functies in, nieuwsitems en vergelijkingsstukken. Maar uit nieuwe gegevens blijkt dat er een nieuwe iPhone en een nieuwe iPad komen. Apple heeft informatie gegeven die zo ondoorzichtig mogelijk is, maar heeft toch per ongeluk bevestigd dat deze producten een telefoon en een tablet zijn die nog niet eerder zijn gezien.

Deze conclusie kan getrokken worden door te kijken in een nieuwe database. Hierin staan allemaal modelnummers en daar zijn nieuwe aan toegevoegd. De database vermeldt modelnummers, de modellen zijn eenvoudigweg beschreven als A2595, A2783 en A2784. Deze zullen waarschijnlijk verschillende versies aangeven, misschien op basis van opslagniveaus of op verschillende modellen.

Codes

Maar, hoe weten we zeker dat deze codes verwijzen naar een nieuwe iPhone en iPad? EEC-details geven een lijst van nieuwe Apple-apparaten die binnenkort worden gelanceerd. Althans, zo lijkt het. Dus, omdat de vermelding de apparaten verbindt met een bepaald besturingssysteem, iOS 15, zijn dit nieuwe producten die er nog niet zijn.

De database verwijst ook naar nieuwe iPad-modellen. Nogmaals, we weten dit omdat iPadOS wordt genoemd – en dit kan de verwachte iPad Air zijn. Er zijn hier acht referentienummers, misschien verwijzend naar bijvoorbeeld de behoeften van verschillende markten en verschillende opslagcapaciteiten.