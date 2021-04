Apple blijft telefoons zonder oplader verkopen, want het werkt - Apparata

Nieuwe smartphones van Apple worden zonder oplader verkocht. En hier gaan ze mee door!

Apple verkoopt nieuwe smartphones zonder oplader. Niet omdat we niet meer onze telefoons hoeven op te laden, maar omdat het beter is voor Apple. Oh ja, en ook voor het milieu. Veel van ons vinden het vervelend, een extra opladertje is altijd mooi meegenomen. Apple denkt daar anders over en blijft bij hun standpunt.

Apple oplader

Na het besluit van Apple om te stoppen met opladers voor hun hun smartphones, heeft het bedrijf naar eigen zeggen 861.000 ton koper, zink en tin bespaard. Door de kleinere verpakking, bijvoorbeeld bij de iPhone 12, kan de techgigant ook nog eens veel efficiënter de producten verzenden. Tot wel zeventig procent meer iPhone 12 toestellen in een verzendpallet. Ja, dat is wel aanzienlijk.

Dit alles staat in de Milieuvoorgangsrapport 2021 en heeft betrekking op het fiscale jaar van 2020. Het bedrijf heeft in totaal zijn CO2- uitstoot van 25,1 miljoen ton in 2019 teruggebracht naar 22,6 miljoen ton. Het energieverbruik nam af met 13,9 miljoen kWh.

Apple en het milieu

Elk bedrijf is vandaag de dag bezig met zijn ecologische voetafdruk. Bij Apple hebben ze daar zelfs een vice- president voor milieu, beleid en sociale initiatieven voor in dienst.

Als bedrijf zijn we met meer spoed dan ooit vooruitgegaan om een ​​sterkere, gezondere toekomst voor onze planeet en haar mensen te creëren. Lisa Jackson, vice- president

In de komende jaren gaat het bedrijf nog verder met verduurzamen. Datacenters moeten milieuvriendelijker draaien, chips moeten apparaten energiezuiniger maken en verzenden van producten moet nog beter. Conclusie, je kunt fluiten naar je Apple oplader.