Apple breekt eigen record door populaire iPhone 12 - Apparata

Apple heeft met een stijging van 21% een record omzet behaald, zo blijkt uit de laatste kwartaalcijfers. Voor de iPhone 12 domineerde.

Het laatste kwartaal van 2020 was bijzonder succesvol voor Apple, zo blijkt uit de kwartaalcijfers. Nog nooit werd er zoveel omzet behaald en dat komt door een verrassende markt, namelijk China. Het land dat zo hard door Trump’s sancties werd getroffen, maakt smakelijk gebruik van de iPhone 12.

Apple domineert met kwartaalcijfers

Voor het eerst in de geschiedenis van Apple wist het bedrijf een recordwinst van $111,4 miljard te verdienen, omgerekend bijna €92,2 miljard. Dat is een stijging van maar liefst 21% over dezelfde periode, vorig jaar.

Vanzelfsprekend bestaat het grootste deel van de recordomzet uit inkomsten van de iPhone 12. Die en alle andere smartphones van Apple haalde met $65,6 miljard binnen, ofwel bijna 60% van de totale omzet! Vergeleken met vorig jaar steeg de iPhone-omzet met 17%,

Dat is gek genoeg voor een stevig deel te danken aan China. Het communistische land is doorgaans vooral dol op hun eigen smartphones. Maar de omzet uit het land steeg in dezelfde periode met 57% naar $21,3 miljard.

Verder steeg de omzet van alle andere producten van Apple ook stevig. De kwartaalcijfers onthullen een stijging van de omzet uit Mac-computers (21%), iPad tablets (41%), wearables, Home en accessoires (30%) en services (24%).

iPad doet het goed?!

Nu is het op zich geen verrassing dat iedere divisie van Apple het heel erg goed doet; het bedrijf is immers het grootste publiek verhandelbare bedrijf op de Amerikaanse beurzen, zo stelt Reuters.

Maar het is wel opvallend dat bijvoorbeeld iPad deze cijfers weet te produceren. De verkoop van tablets loopt al jaren terug. Tegelijkertijd zet Apple keihard in op abonnementen waaronder Apple Arcade, TV+ en natuurlijk het verzamel-abonnement Apple One. Een stijging van 24% voelt voor die categorie daarom ook een beetje laag.

Hoe dan ook, uiteindelijk wist Apple hun totale winst met ruim 29% op te krikken naar omgerekend €23,8 miljard. Tim Cook zal dan ook ongetwijfeld trots zijn op Apple’s record brekende kwartaalcijfers van Q4 2020.