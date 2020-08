Apple brengt deze iPod game naar iOS 14

De oude iPod komt weer tot leven met iOS 14 dit najaar.

De Amerikaanse techgigant Apple brengt een leuke knipoog uit het verleden naar iOS 14. Vooral als je vroeger een iPod hebt gehad is de actie leuk, want dan komt het je ook daadwerkelijk bekend voor.

Het gaat om de iPod van vroeger met de iconische Click Wheel. Deze waren uitgerust met een game genaamd Music Quiz. Met deze game moest je raden welk nummer werd afgespeeld. De iPod speelde liedjes af in de shuffle modus en je kon vervolgens kiezen uit vijf beschikbare antwoorden. Apple heeft besloten dit spel van de iPod nieuw leven in te blazen door het uit te brengen op iOS 14.

Gelukkig heeft Apple heeft niets gewijzigd aan het concept van Music Quiz. Het werkt nog precies hetzelfde als vroeger op de iPod. Het spel is te vinden onder Snelkoppelingen in iOS 14. Let wel, de liedjes zijn enkel compatibel met muziek van iTunes of Apple Music. Ben je een fanatieke gebruiker van bijvoorbeeld Spotify, dan kun je Music Quiz niet spelen. Een beetje flauw, maar ook wel weer des Apples natuurlijk.

Als je de game opstart krijg je met vijf ronden te maken. Vervolgens moet je elke keer kiezen uit vijf antwoorden. In tegenstelling tot de originele Music Quiz, kun je met deze iPod game op iOS 14 wél je score delen op sociale media. (via 9to5Mac)