Apple brengt dit jaar nog de volgende iPad Pro uit

Ook komt de iPad Pro, die dit jaar klaarblijkelijk in de winkel ligt, met wat fijne nieuwe functies.

Dit jaar nog mogen we de nieuwe Apple iPad Pro verwachten. Dit is de verwachting van Bloomberg-verslaggever Mark Gurman. In zijn laatste nieuwsbrief gaat hij hier verder op in. Hij zegt dat de tablet met wat nieuwe functies zal komen.

Dit jaar nog een nieuwe iPad Pro

Gurman verwacht dat de tablet met MagSage inductief opladen komt en de nog onaangekondigde M2-chip van Apple zal bevatten. Ook andere websites bevestigen dit, dus het lijkt erop dat dit zo zal zijn.

Bij het laatste hardware-evenement van het bedrijf zijn de iPad Air en iPad Pro beide voorzien van M1-chips. Apple heeft de iPad Pro voor het laatst geüpdatet in 2021 om 5G- en Thunderbolt-connectiviteit toe te voegen. En het Apple Silicon-systeem-op-een-chip van de eerste generatie. De Pro ziet er nog steeds hetzelfde uit als het ontwerp uit 2018, toen het bedrijf de tablet vernieuwde om zijn nu iconische edge-to-edge-display te geven. Sindsdien heeft Apple dat ontwerp uitgerold naar de meeste van zijn andere tablets, waaronder de iPad mini.

Details

Heel veel weten we nog niet over de details van de M2 chip. Wat we wel weten is dat hij in productie is gegaan. De meeste rapporten suggereren dat de M2 ​​dezelfde acht-core CPU-lay-out zal hebben als zijn voorganger, terwijl hij sneller en efficiënter is dankzij het nieuwe fabricageproces. Of de tablet grote design veranderingen krijgt, daar zijn de experts het niet over eens. Hopelijk wordt de Pro wel wat steviger gebouwd dan de kleine broertjes.