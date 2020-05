Apple brengt iOS 13.5 opnieuw uit na fout

Apple brengt iOS 13.5 opnieuw uit. Hoewel gebruikers up-to-date zijn, moeten ze toch honderden apps updaten. Wat is er aan de hand?

Vorige week lanceerde Apple de nieuwste versie van het iPhone besturingssysteem iOS 13.5. Vandaag gebeurt er daarentegen iets vreemds. MacRumors meldt dat hun gebruikers reeds geüpdatete apps weer opnieuw moeten updaten. Wat is er aan de hand?

iOS 13.5 opnieuw gelanceerd

In het gelinkte artikel beschrijft het medium de vreemde uitrol van iOS 13.5. Een kleine week geleden werd het nieuwste besturingssysteem uitgerold. Nu moeten gebruikers de update gek genoeg weer binnen halen.

En het gekste is nog dat de datum van de updates tot wel 10 dagen terug gaat, terwijl ze nu pas ‘uitkomen’. Voor de duidelijkheid, sommige gebruikers moeten letterlijk honderden apps ‘updaten’ terwijl die apps al up-to-date zijn. Kortom, er is iets geks aan de hand nu reeds geüpdatete apps wéér dezelfde update krijgen.

Bug?

Volgens het platform zou het kunnen liggen aan een bug die gebruikers recentelijk ervaren. Sommige iPhone-gebruikers kregen de laatste dagen namelijk een foutmelding. Ze zagen “This app is no longer shared with you” bij het openen van apps die het voor de update nog gewoon deden.

MacRumors stelt: “Het is mogelijk dat er een probleem is met verlopen certificaten of andere credential-gerelateerde zaken met betrekking tot app sharing. Misschien moet Apple daarom de updates opnieuw uitrollen met een geldig certificaat voor elke getroffen app om het probleem te verhelpen.”

Apple heeft nog geen uitleg gegeven over het probleem. Misschien dat iOS 13.5.1 het probleem op kan lossen. Maar vooralsnog lijkt het er daarentegen op dat alle apps inderdaad weer opnieuw geüpdatet moeten worden.

