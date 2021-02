'Apple Car overleg met Hyundai en Kia staat op pauze' - Apparata

Dit zijn de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de Apple Car, want lopen de gesprekken met Hyundai en Kia vast?

Hoorden we eerst amper iets over de ontwikkelingen met de Apple auto. De laatste weken gonst het van de geruchten en informatie over het voertuig. Mocht je nog enige twijfel hebben of dit project er überhaupt gaat komen, dan hoef je dat nu niet meer te hebben. Met zoveel informatie lijkt het evident dat de auto er gaat komen.

Apple Car, Hyundai en Kia

Er is nu weer nieuwe informatie naar buiten gekomen over dit onderwerp. Een interessant nieuwtje. Want Bloomberg zegt dat Apple de gesprekken heeft gepauzeerd met Hyundai en Kia over de auto. Het is niet bekend waarom de Amerikaanse techgigant heeft ingegrepen. Mogelijk heeft al het uitlekken van de informatie er wellicht iets mee te maken. Apple zelf heeft zo goed zijn best gedaan om het project geheim te houden. En nu opeens horen we bijna iedere dag iets over de Apple auto.

De betrokken bedrijven weigeren commentaar. Zo kan er ook niet gecontroleerd worden wat er nu precies aan de hand is met dit project. De Apple Car soap is in elk geval in volle gang, wat steeds nieuwsgieriger maakt wat we nu precies kunnen verwachten.