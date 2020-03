Apple: coating op scherm MacBook Air kan loslaten

Oh oh, een nieuw kwaliteitsprobleem voor de Apple MacBook?





Heb jij een probleem met het scherm van je MacBook Air? Je bent niet de enige. Het schijnt dat de coating van het Retina-scherm op een MacBook Air kan loslaten. Dit is de anti-reflectieve coating die Apple levert op het display.

Er is nog geen publiek programma gelanceerd omtrent dit nieuwe issue. Apple heeft echter achter de schermen servicepunten geïnformeerd middels een interne memo. Die memo is in handen van MacRumors.

De coating helpt om een scherm minder reflectief te maken. Bijvoorbeeld als je de zon in je rug hebt. De coating zou loskomen vanwege drukkende schoonmaakmiddelen die gebruikt worden op het toetsenbord en de trackpad van een Retina MacBook Air. Bij het sluiten van de laptop trekt het toetsenbord en de trackpad de coating van het scherm als het ware los.

Het probleem zou zich afspelen met MacBook Airs met een Retina-display van de generatie uit oktober 2018. Omdat het nog niet door Apple als een programma is gelanceerd moet je wel oppassen met het gaan naar een reparatiepunt. De kans is groot dat je moet betalen voor een reparatie.