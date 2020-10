Wordt dit concept hét nieuwe Apple product voor 2021? [video] - Apparata

Dit concept zou Apple wel eens over kunnen nemen: de Magic Mouse Mini.

Ontwerpers fantaseren vaak over producten die goed zouden passen bij bedrijven. Een van die ontwerpers is Yongbin Kim. Hij ontwierp het concept van de Magic Mouse Mini. De reacties zijn zo overweldigend dat Apple dit wel eens serieus zou kunnen overwegen.

Dit is Apple concept Magic Mouse Mini

Yongbin Kim heeft de Magic Mouse zo ontworpen dat de pop-socket op de achterkant van een iPhone bevestigd kan worden. Hierdoor ontstaat een grip die je met de ruimte tussen jouw wijs- en middelvinger kunt bedienen. Deze socket zorgt voor een betere grip bij het maken van bijvoorbeeld selfies.

Vervolgens kun je in de socket een schakelaar omzetten. Zodra dit gebeurt wordt de socket een Magic Mouse Mini. In dit filmpje zie je hoe dit kan werken.

Hoe werkt de Magic Mouse Mini met Apple devices?

Zoals gezegd kan je de Magic Mouse Mini op een iPhone bevestigen als houder en vervolgens door een schakelaar inzetten als Magic Mouse. Doordat in de socket een optische sensor is voorzien wordt de cursor gefocust. De iPhone en socket samen zorgen daarbij voor de bewegingsvrijheid die je met een normale muis gewend bent. De extra functies van de reguliere Magic Mouse, zoals klikken, inzoomen en scrollen laat men dan via het touchscreen verlopen.

Via een bluetooth- of bekabelde verbinding kan deze muis gebruikt worden voor iPads, iMacs en Macbooks.

Kunnen we de Magic Mouse Mini echt gebruiken?

Zoals gezegd is het huidige ontwerp een idee van designer Yongbin Kim. De reacties zijn echter zo overweldigend positief dat men, zoals je bij het filmpje kunt zien, dit product al bestempelt als hét product voor Apple in 2021. Daarbij lijkt het, omdat het een combinatie van bestaande technieken is, voor Apple mogelijk om dit te produceren. Tot slot weten we dat de fruitige tech-gigant al langer zinspeelt op meer functionaliteit voor de Magic Mouse. Zo is er ondersteuning in iOS vanaf iOS13 en onderzocht men al eerder de mogelijkheden voor Force Touch. Het is dus niet uit te sluiten dat we een dergelijke Magic Mouse Mini kunnen verwachten.

Afbeelding: Instagram Yanko Design