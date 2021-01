Apple deelt bonus uit op basis van gedrag - Apparata

Bij Apple krijg je niet zomaar een bonus, ook al zorg je voor goede financiële resultaten.

Het is heel gebruikelijk dat je bij grote bedrijven een bonus krijgt uitgekeerd als je op topniveau een belangrijke bijdrage hebt geleverd aan de financiële resultaten van het bedrijf. Ook bij Apple was dit lange tijd zo, al gooit het Amerikaanse techbedrijf de regels op de schop.

Apple bonus

Met een aanvraag bij de Securities and Exchange Commission (SEC) kiest Apple voor een nieuwe strategie. Niet alleen een bijdrage aan goede financiële resultaten is van belang, maar Apple kijkt ook naar je bijdrage op het gebied van verduurzaming en gedrag. Wat heb je bijgedragen aan een beter milieu en wat heb je op sociale vlak betekent als het gaat om de diversiteit op de werkvloer? Dit soort kwesties spelen voortaan mee in het krijgen van een bonus bij Apple.

Het is een verlengstuk van het gedrag dat we de laatste jaren zien bij Apple. Het bedrijf probeert zichzelf neer te zetten als een groene jongen. Onder andere met het milieuvriendelijke Apple Park en het weglaten van de stekker adapters bij producten. Uiteindelijk botst dit imago met de werkelijkheid. Want hoe groen Apple zich ook wil presenteren aan de buitenwereld, feit is dat de producten van het merk door goedkope krachten in Aziatische landen in elkaar worden gezet. En dat schetst toch een gek beeld.