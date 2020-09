Apple deelt foto's van eerste drijvende Store - Apparata

Voor het eerst komt er een Apple Store op het water. De Amerikaanse techgigant heeft nieuwe foto’s naar buiten gebracht.

Als je goed let op het design van een Apple Store dan valt je misschien iets op. In tegenstelling tot een gewone winkel, vinden ze het bij Apple ontzettend belangrijk dat de winkel minstens zo ‘bijzonder’ is als de producten die ze verkopen. Daardoor kan het soms al een beleving zijn om zo’n winkel binnen te lopen. En daar hoef je echt geen Apple fanboy voor te zijn.

In de categorie bijzondere winkels komt daar binnenkort een nieuwe Apple Store bij. Op 10 september opent Apple Marina Bay Sands haar deuren. Dit is de eerste Apple Store die gebouwd is op het water. De winkel zweeft in Marina Bay, een prestigieus gedeelte van de stad Singapore.

In de winkel heb je een 360 graden uitzicht van de stad, inclusief de spectaculaire skyline van Singapore. De winkel bestaat uit 114 panelen van glas, wat een ruim gevoel moet geven.

Het ontwerp kun je omschrijven als knus. Het gebouw is een soort ei met een hoog plafond. Er bevinden zich meerdere ruimtes in Apple Marina Bay Sands. Een ruimte met producten voor klanten en er is een speciale ruimte voor het geven van workshops en lezingen. 10 september is de opening. Toeristen zullen het pas kunnen ervaren als de corona pandemie achter de rug is.