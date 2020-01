Apple denkt dat iPhone 12 een verkoopsucces wordt [renders], maar…

Dreigt er vertraging in levering?





Als er één categorie mensen weet wat er van nieuwe iPhones verwacht wordt zijn het de toeleveranciers wel. Inmiddels hebben die een boekje open gedaan voor een Japanse website.

Apple heeft het aantal bestellingen voor de iPhone 12 serie voor het eerste jaar met 10 % verhoogd tot liefst 80 miljoen stuks. Daarnaast is Apple van plan ook fors in te zetten op verovering van het middensegment.

Als we afgaan op de meest recente renders en eerdere geruchten kunnen we ons voorstellen dat dat veel mensen zich, ondanks opvallende gelijkenissen met eerdere modellen, op hun nieuwe iPhone verheugen.

Er dreigt echter een kink in de kabel. De iPhones worden namelijk geproduceerd in de Chinese provincies Henan en Guangdong en in de regio Shanghai. Laat dit gebied nu net zwaar getroffen zijn door de recente uitbraak van het Corona-virus. In de provincies zijn al 100 gevallen bevestigd en in Shanghai meer dan 50. Bovendien ligt het openbare leven daar nagenoeg stil.

Het is dus maar zeer de vraag of de productie, die van start zou gaan in de derde week van februari conform planning kan verlopen.

Bron: Nikkei.com