Apple doet raar over afplakken MacBook webcam

Apple raadt gebruikers van een MacBook laptop aan de webcam niet af te plakken. Zeg dat maar tegen de gast die per ongeluk naakt een zakenmeeting in gaat.

Apple waarschuwt klanten met een MacBook laptop voor het afplakken van de webcam. In een toegewijde blogpost wordt het afplakken van de ingebouwde camera sterk afgeraden. Nu wil Apple hun gebruikers op het oppervlak beschermen tegen zichzelf. Maar als we even uitzoomen dat is het vooral een beetje verdacht dat ze überhaupt de moeite nemen om het bericht naar buiten te brengen.

Apple: ‘Plak MacBook webcam niet af’

De post van Apple raadt gebruikers met een MacBook af om een camera-cover te gebruiken. Als je de laptop dichtklapt terwijl je een cover gebruikt, kan de webcam en/of de laptop beschadigen. De ruimte tussen de webcam en de daadwerkelijke laptop is zeer klein wanneer de PC is dichtgeklapt.

Daarnaast zou het bedekken of afplakken van de webcam ook bepaalde functies in de weg staan. Zo kunnen de automatische helderheid en True Tone niet functioneren zonder camera. Mocht je je camera tóch willen afplakken, zo schrijft Apple, dan hebben ze een paar tips voor je.

Zorg dat de webcam cover niet dikker is dan een A4’tje (0.1mm)

Vermijd covers die plakresten achterlaten

Als je een camera-cover gebruikt die dikker is dan 0.1mm, verwijder het dan voor je de computer dichtklapt.

Vertrouw op het lampje

Het miljardenbedrijf stelt dat alle MacBook webcams een ingebouwd lampje hebben. Wanneer het lampje groen oplicht, weet je dat de camera aan staat. En dat is in theorie een solide oplossing voor het beschermen van je privacy. Maar zonder al te hard voor het aluminium hoedje te gaan, moeten we maar geloven dat Apple’s lichtjessysteem waterdicht is.

Daarnaast is het leuk en aardig dat het lampje brandt als de webcam aan is, maar dan kan het zomaar al te laat zijn. Als je naakt de Macarena aan het dansen bent terwijl je per ongeluk een videogesprek met je baas heb gestart/geaccepteerd, is zo’n lichtje niet genoeg.

Tot slot is het opvallend dat Apple hierop hamert, want ze zijn doorgaans maar al te blij om producten te repareren voor je. Het kost je klauwen met geld, maar dan heb je ook wat. Hoe dan ook, alles dikker dan een velletje papier is dus gevaarlijk volgens Apple. Doe met de waarschuwing wat je wilt.

Lees ook: ‘Meer vraag naar MacBook Pro door thuiswerkers’