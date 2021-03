Apple domineert iedereen met AirPods en Beats - Apparata

Apple domineert de oortjes-wereld in 2020 met AirPods en Beats. De eerstvolgende op de lijst komt niet eens in de buurt.

Het is geen geheim dat de Apple AirPods een gigantisch succes zijn, terwijl ook Beats (ondertussen een dochterbedrijf van Apple) overal opduikt. Cijfers van Canalys maken dat daarentegen hard… Snoeihard. Apple domineert met AirPods en Beats de oortjes-markt en er is geen enkel merk dat ook maar in de buurt van de toppositie komt.

Analisten van Canalys concluderen dat er een heer en meester in de ‘slimme persoonlijke audio’-markt is. Apple en diens dochterbedrijf Beats hebben ruim een kwart van de wereldwijde markt in handen. In 2020 verkocht Apple bijna 109 miljoen headsets, goed voor een marktaandeel van 25.2% .

De eerstvolgende in dat lijstje? Samsung (en dochterbedrijf Harman Kardon) met 38,3 miljoen eenheden en 8,9% marktaandeel. Apple verkocht bijna drie keer zoveel persoonlijke audio-apparaten dan de nummer twee van de wereld.

Xiaomi doet het zonder verdere submerken en dochterbedrijven ook behoorlijk goed. Het Chinese miljardenbedrijf heeft 5,9% van de wereldwijde markt in handen, goed voor 25,4 miljoen eenheden.

Opvallend is de groei die sommige bedrijven hebben doorgemaakt in 2020. Ten opzichte van 2019 groeide Apple’s aandeel in deze markt met 29,6%, waarschijnlijk mede dankzij de AirPods Max en de nieuwste Beats-koptelefoons. Dat is daarentegen nog niet de grootste stijging; Xiaomi en Edifier maakten een groei van respectievelijk 82.8% en 158.1% door. Die laatste staat nu op de vijfde plek wereldwijd.

Via Canalys

