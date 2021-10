Apple dramt door: de notch op de nieuwe MacBook is juist slim

Apple

De verleden week gepresenteerde MacBook Pro heeft een notch voor de camera. Apple is heel blij hiermee en noemt de notch dan ook heel slim. Uh, oké.

Verleden week was het Apple Event. Daar werden heel veel coole producten gelanceerd. De MacBook Pro was er daar één van. Voor het evenement werd het al duidelijk dat de laptop met een notch zou komen. Net zoals een iPhone. Niet iedereen is daar gelukkig mee, bleek uit de vele reactie op de diverse fora. Apple heeft nu een reactie gegeven.

MacBook notch is heel slim

Het scherm heeft nu een inkeping. Niet de mooiste oplossing, terwijl Apple juist strakke designs heeft. Niet voor niets zorgde dit voor wat opschudding. Mensen zijn niet zo blij dat hun schermruimte op deze manier wordt geschonden. Maar is dat zo?

Gelukkig reageerde Apple op deze verontwaardiging. Het bedrijf stelde iedereen gerust dat de MacBook Pro-inkeping eigenlijk super intelligent is. Shruti Haldea – de Pro Mac Product Line Manager bij Apple – verscheen op de Same Brain-podcast om de nieuwe apparaten te bespreken en het gesprek kwam snel terecht bij de notch. Je kunt de podcast op YouTube bekijken.

Het betreffende segment begint rond 10:20 uur. Haldea heeft het dan specifiek over de 16-inch notebook. Ze zei dat de laptop nog steeds een 16-inch actief gebied heeft – en het scherm blijft een “16:10-inch venster”. Het wordt dus niet kleiner door de inkeping.

MacBook Pro- inkeping

Wat Apple heeft gedaan is het scherm te laten groeien en de menubalk “omhoog en uit de weg” verplaatst. Dit is volgens haar een “heel slimme manier om je meer ruimte te geven voor je inhoud.” Tsja, daar heeft ze wel gelijk in. Het verzacht de pijn van een notch, want er wordt geen ruimte ingeleverd. En als je op volledig scherm gaat, is de inkeping zwart en ongeveer even dik als de rand op eerdere MacBooks. Toch blijven veel mensen het lelijk vinden en onnodig. De techniek is zover dat er ook een andere oplossing is. Apple dramt echter door over hoe slim en slim en “naadloos” dit ontwerp is zonder ooit de nadelen van deze ontwerpbeslissing te erkennen.