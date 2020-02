Apple dropt een dikke high-budget Arcade reclame

Advertising done right.





Apple kwam vorig jaar met een volgende stap in mobiel gamen: Apple Arcade. De spotgoedkope service doet zo’n beetje alles goed en dat lijkt Apple ook te weten. Een nieuwe Super Bowl-reclame toont namelijk aan dat het miljardenbedrijf gigantisch veel vertrouwen in de dienst heeft. Ik bedoel, kijk wat een productiewaarde de nieuwe trailer heeft!

De trailer zet een aantal grote games in het zonnetje die nieuw voor het abonnement uitkomen. Het stukje audiovisuele reclame heeft daarbij veel weg van een high-end smartphone-reclame; Soepel shots, een overkoepelende (gezongen) soundtrack en uitzonderlijke solide CGI.

Apple schuift in de trailer onder andere LEGO Builder’s Journey, Ultimate Rivals: The Rink, Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm en Shinsekai: Into the Depths naar voren. De gloednieuwe games komen exclusief naar het abonnement en maken nu dus deel uit van de waslijst van meer dan honderd games die op de dienst beschikbaar zijn.

Foto @Apple

