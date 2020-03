Apple faalt in rechtszaak, heeft boete van €740M open staan

Apple was het niet met de eerste uitspraak eens, maar faalt voor een tweede keer in de rechtszaak.





Je kan niet een van de grootste tech-merken op aarde worden zonder af en toe wat vijanden te maken. Denk maar aan het gezeur tussen Qualcomm en Apple, het stelen van een app en het daaropvolgende uitsluiten van de ontwikkelaar en het schenden van patenten. Dat laatste komt het miljardenbedrijf nu duur te staan.

Begin dit jaar werd Apple op de vingers getikt door het Amerikaanse gerechtshof nadat bleek dat Apple en chipmaker Broadcom technologie van het California Institute of Technology (CalTech, een vooraanstaande Amerikaanse universiteit) gebruikten. Apple ging vervolgens in beroep tegen de uitspraak door te beweren dat het patent niet geldig zou zijn.

Maar Apple heeft in die strategie gefaald, want CalTech heeft volgens de patentrechter inderdaad patent op een specifieke WiFi-technologie (via BloombergLaw). De boete is overigens een stuk hoger; $1.1 miljard voor het schenden van patenten rondom WiFi-performance (balanceren van hitte, connectiviteit, energieverbruik etc.). Apple moet $838 miljoen, omgerekend zo’n €740 miljoen, betalen terwijl de chipmaker het overigens bedrag moet aftikken.

Het blijft bij dergelijke praktijken altijd maar de vraag hoezeer Apple hier last van heeft. Het zelf ontwikkelen en produceren van de technologie had namelijk waarschijnlijk veel meer gekost dan de boete. Het is nog niet duidelijk of er nog andere mogelijk juridische stappen zijn die het bedrijf kan en wil nemen.