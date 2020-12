Apple Family Sharing bespaart je bakken geld in de App Store - Apparata

Foto @Apple

Apple Family Sharing bestond al een tijdje, maar nu kun je zelfs in-app aankopen delen die je in de App Store hebt gekocht! En ja, dat geldt ook voor abonnementen.

Apple is dol op delen binnen gezinnen. De iPhone-maker gaat nu zelfs een stapje verder met Family Sharing in de App Store. Gebruikers kunnen hun in-app aankopen in de App Store delen met gezinsleden. Er was al een vergelijkbare feature aanwezig, maar die was bedoeld om volledige apps en multimedia te delen. Nu komen daar bepaalde in-app aankopen bij. Zo gaat dat in zijn werk.

Apple in-app Family Sharing in App Store

In een blogpost kondigt Apple het nieuwe Family Sharing van in-app aankopen in de App Store aan. Daarmee maakt Apple het mogelijk om daadwerkelijke in-app aankopen met je gezin te delen.

In de praktijk betekent dat simpelweg dat je alle niet consumeerbare content niet meer tot 5 keer hoeft aan te schaffen. Koop je bijvoorbeeld de reclamevrije versie van een app, dan heeft heel het gezin die nu. Hetzelfde geldt voor geavanceerde functies en zelfs abonnementen.

Het stukje niet consumeerbaar slaat op het delen van valuta. Je kunt dus bijvoorbeeld geen V-Buck voor Fortnite kopen en die met iedereen delen; die koppel je nog wel gewoon aan je account.

Ontwikkelaar

Maar voordat je jezelf rijk rekent, moet je wel onthouden dat het aan de ontwikkelaar van de betreffende app is of Apple Family Sharing voor in-app aankopen in de App Store geldt.

Netflix heeft bijvoorbeeld duurdere abonnementen voor gezinnen; zij zullen niet zo snel een standaard abonnement deelbaar voor 5 mensen maken. Het is dus volledig afhankelijk van de maker van de app of ze in-app aankopen delen toestaan. Mocht dat nog niet het geval zijn, dan kun je regelmatig checken of wachten op een notificatie.

Zo zet je de feature aan

Mocht je een huishouden met meerdere Apple-gebruikers hebben, dan check je hieronder hoe je Family Sharing van in-app aankopen in de App Store aanzet.

Selecteer via My Apps de app naar keuze

de app naar keuze In de sidebar onder In-App Purchases , klik op Manage

, klik op Select de in-app aankoop uit de lijst

uit de lijst Scroll tot je Family Sharing tegenkomt en klik op Aan

