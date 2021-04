Apple stelt Find My eindelijk (soort van) open voor anderen - Apparata

Langzaam maar zeker stelt Apple het Find My-netwerk open voor derden die accessoires onder het Made for iPhone-certificaat maken.

Doorgaans zorgt Apple vooral goed voor haar eigen producten, maar volgens TechCrunch krijgen accessoires van derden ook een voorproefje van Apple’s liefde. Via de Find My-app kunnen gebruikers straks mogelijk ook Apple-compatibele tech van derden terugvinden. Mits ze het ‘Made for iPhone’-certificaat dragen, natuurlijk.

Find My Apple-product van derden

Vooralsnog draait het hier om een test. Derden kunnen een Made for iPhone-gecertificeerd product koppelen via de Find My Certification Assistant applicatie. Vervolgens kunnen fabrikanten testen hoe het betreffende product werkt binnen het Find My-netwerk.

De nieuwe app moet bedrijven de mogelijkheid geven om allerlei aspecten van het Find My-ecosysteem te testen. Denk aan de daadwerkelijke connectie, het produceren van audio (als je iets kwijt bent), installeren van firmware en communicatie via NFC.

Daarmee maakt Apple het Find My-netwerk dus toegankelijker voor andere bedrijven, wat relatief verrassend is. Apple is doorgaans zeer gesloten wat betreft hun ecosystemen. Maar deze beslissing past in het algemene beleid van Apple dat over de afgelopen jaren vorm begint te nemen. Steeds meer voorheen ‘gesloten’ aspecten krijgen wat meer ruimte voor anderen. We zijn er nog niet, maar het is een begin.

Wanneer Find My daadwerkelijk voor derden beschikbaar is en wat fabrikanten precies met het netwerk kunnen doen, is nog niet bekend.