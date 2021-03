Apple flink de dupe door sluwe rechtszaak - Apparata

Apple krijgt honderden miljoenen boete voor het schenden van een patent van een bedrijf dat wel heel erg verdacht is…

De kogel is door de kerk: Apple moet honderden miljoenen dollars betalen aan een bedrijf vanwege het schenden van een patent. Lange tijd wist de iPhone-maker Amerikaanse rechtbanken te overtuigen dat het betreffende patent onzin was. Die uitspraak is nu teruggedraaid. Maar het zaakje stinkt een beetje.

Apple krijgt boete voor schending patent

Apple krijgt een boete van $308,5 miljoen voor het schenden van een patent van Personalized Media Communications (PMC), aldus Bloomberg. Omgerekend gaat het om bijna €260 miljoen. Het patent omschrijft FairPlay, een technologie waarmee versleutelde content naar gebruikers gestreamd kan worden.

Ironisch genoeg richt Personalized Media Communications zich juist op het FairPlay-patent; het lijkt namelijk helemaal niet om eerlijk spel te gaan. Apple beweert dat het Texaanse bedrijf geen producten maakt. Met andere woorden, een eigenschap van een klassieke patenttrol. Apple reageert dan ook boos op de uitspraak van de rechter om het patent aan PMC toe te schrijven.

Zaken zoals deze, aangespannen door bedrijven die geen producten maken of verkopen, onderdrukken innovatie en schaden het belang van de consument.

Nu is Apple ook geen heilig boontje. Eind vorige week werd het miljardenbedrijf zelf nog op de vingers getikt, juist vanwege het schaden van het belang van de consument. Ook in de gigantische rechtszaak tussen Apple en Epic Games speelt dat sentiment.

Personalized Media Communications heeft overigens meer rechtszaken lopen. Onder meer Netflix staat nu in het vizier van de ogenschijnlijke patenttrol. Google wist recentelijk nog een rechtszaak tegen het bedrijf te winnen, maar dat ging om een ander patent dan bij deze zaak van Apple. Personalized Media Communications heeft wel heel veel essentiële patenten van uiterst succesvolle miljardenbedrijf, zeg..