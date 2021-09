Apple flink in de problemen door nieuwe Watch Series 7 (gelekt)

Foto: Apple Watch Series 6

Apple’s fabrieken draaien op volle toeren maar om een opvallende reden gaat de productie van de Watch Series 7 totaal niet lekker.

De aankomende Apple Watch gaat misschien wat hele handige snufje meekrijgen maar daar zit ook een flinke keerzijde aan. Apple zit momenteel flink in de problemen door het ingewikkelde ontwerp van het slimme horloge. Volgens Bloomberg is de kans daarom groot dat Apple het nieuwe product zelfs moet vertragen! Wat is er aan de hand?

Apple Watch Series 7 vertraagd?

Als we insiders mogen geloven, gaat het niet goed met de productie van de aankomende Apple Watch. Het product zou veel te ingewikkeld zijn, wat voor problemen tijdens de productie zou zorgen. Op basis daarvan lijkt het waarschijnlijk dat Apple de Watch Series 7 gaat vertragen.

Niet dat er een officiële releasedatum was. Zoals eigenlijk overal in de techindustrie kondigen bedrijven hun product pas op het laatste moment aan. Dan kan een product immers ook niet vertraagd worden. Maar aangezien Apple eigenlijk altijd rond dezelfde tijd in september een nieuwe Watch uitbrengt, zou het in dit geval zeker opvallen als dat langer duurt.

Een andere optie is dat Apple de Watch Series 7 in een veel kleinere oplage uitbrengt. Aangezien er geen spraken lijkt te zijn van een stilgelegde productie, zijn er vast wat horloges om te verkopen. De beschikbaarheid staat dan wel een beetje in het geding.

Nieuwe hardware

Apple is naar verluidt van plan om de Series 7 van een aantal flinke verbeteringen te voorzien. Zo wordt er gesproken over een groter display, interessante nieuwe sensoren en een grotere batterij. Uiteraard rust Apple het horloge ook weer met een verbeterde processor uit. Dat alles zou het knap lastig voor de productiemedewerkers maken om alles op tijd af te krijgen.

