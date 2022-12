Apple Freeform: met 99 vrienden tekenen

Met tientallen anderen aan een enorme tekening werken? Nu kan het online, dankzij Apple Freeform.

Wat is Apple Freeform?

Onder alle AI-geweld zouden we het vergeten, maar dingen tekenen is nog steeds iets wat veel mensen erg leuk vinden. En wat is leuker dan met de tientallen mensen aan een groot project werken? In de echte wereld kom je dan al snel in ruimteproblemen, omdat wij mensen natuurlijk fysieke ruimte in beslag nemen.

Maar op een computer is dat geen probleem en kan je ongestoord naast elkaar werken. Wat helemaal mooi is aan Apple Freeform is dat je werkt op een oneindig groot blad. Dus je kunt wel even voort met je creatieve uitingen, bijvoorbeeld met je collega’s, met je gezin of je vriendengroep.

Apple Freeform is een app die op alle Apple toestellen gebruikt kan worden. Dus of je nou een iPhone, een tablet of een pc van Apple hebt: je kan altijd deelnemen aan het project.

Wat kan je met Apple Freeform?

Je kan Apple Freeform voor het beste zien als een groot college wordt, waar je allerlei dingen aan kan er op kan plakken. Foto’s uploaden of afbeeldingen is bijvoorbeeld geen probleem. Doe je veel met conceptontwikkeling en is jouw bedrijf of 10 allemaal in het bezit van een Apple-apparaat? Dan kan je zonder dat je bij elkaar hoeft komen naar hartenlust een concept ontwikkelen en eraan kliederen.

Voor bijvoorbeeld mood boards en brainstormsessies is dat ideaal. maar bijvoorbeeld ook om een reis te plannen, een buurtfeest organiseren of samen een roman te schrijven. Waarschijnlijk zal deze nieuwe, veelbelovende technologie ook nieuwe gebruiksmogelijkheden uitlokken die we nu nog niet kennen, maar die de komende maanden en jaren bedacht zullen worden.

Meer informatie

Heb je een Apple en wil je daar kennismaken met Apple Freeform? Freeform is nu gratis beschikbaar op elke iPhone, iPad en Mac die iOS 16.2 of hoger, iPadOS 16.2 of hoger, of macOS Ventura 13.1 of hoger ondersteunen. En natuurlijk heeft Apple ook een filmpje gemaakt over hoe je samenwerkt met elkaar in dit nieuwe, uitdagende platform.