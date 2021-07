Apple gaat achteraf betalen toevoegen aan Apple Pay

Live now, pay later: het motto is weer helemaal van nu. Apple heeft dat door en komt met achteraf betalen voor Apple Pay.

Het is de meest normale zaak van de wereld: je betaalt direct voordat je iets koopt. In een winkel bijvoorbeeld, daar pin je (of betaal je contant) voordat je je items meeneemt. Ook in webwinkels is het tegenwoordig erg normaal dat je betaalt voordat de webwinkel je items naar je opstuurt. Mocht er dan iets mis mee zijn, dan mag je met het geldende retourneerbeleid je geld terugvragen.

Andersom

Dat terwijl achteraf betalen eigenlijk voor de klant een eerlijkere optie is. Daarmee laat je zien dat de verkopende partij eerst moet oversteken: voor de kopende partij, meestal de consument, een goede vertrouwensband. In een restaurant mag je ook eerst eten en dan betalen. Volgens dat principe gaat Apple een nieuwe feature uitrollen voor hun betaaldienst Apple Pay waarmee achteraf betalen makkelijk wordt.

Geen gezeur

Nieuw is het niet, want achteraf betalen met Apple Pay heeft wat weg van het systeem waarmee PayPal groot is geworden. PayPal schiet je als het ware voor zodat de betaling onmiddellijk gebeurt. Vervolgens kun je achteraf bekijken hoe je de betaling gaat doen. Dat kan geautomatiseerd, trouwens. Apple wil met deze strategie ervoor zorgen dat eventuele problemen bij betalingen achteraf worden aangekaart, zodat je geen gezeur hebt als je snel iets wil afrekenen. Dat moet Apple Pay aantrekkelijker maken dan reguliere pinpassen.

Twee versies

Zoals het nu gepland staat komen er twee mogelijkheden voor de gebruiker om achteraf te betalen met Apple Pay. De eerste is een soort creditcard-systeem. Daarmee worden je betalingen bijgehouden en krijg je elke maand de rekening van die maand om te betalen. De tweede is voor mensen die het wellicht makkelijker vinden om hun betalingen wat meer uit te smeren. Apple noemt het ‘Pay in 4’, waarmee alle transacties in vieren worden verdeeld. Deze moet je dan elke twee weken ‘terugbetalen’. Zie het als volgt: als jij een MacBook van 1.000 euro koopt, dan kun je of aan het einde van de maand die 1.000 euro in één klap aflossen, of om de twee weken 250 euro betalen voor acht weken lang. Alles rentevrij.

Wanneer achteraf betalen voor Apple Pay uitrolt is nog niet concreet, wel dat het in de VS gaat werken met zowel de Apple Card of Apple Pay via je iPhone of Apple Watch. Hoe en of de service in Nederland gaat werken is niet bekend. (via Bloomberg)