Apple gaat bedrijf belonen met monsterlijk veel geld. Dit is de reden waarom - Apparata

Apple gaat geld weggeven aan een bedrijf. Het bedrijf kan één ding heel goed en dat kan Apple wel waarderen.

Apple heeft veel geld op de plank liggen. Natuurlijk keren zij daar na een goed jaar een percentage van uit aan de aandeelhouders, maar er blijft genoeg over. Met al dat geld investeren ze in andere bedrijven. Of kopen het gewoon in het geheel op. Of geven het weg.

Glasmaker krijgt geld van Apple

Corning heet het glasbedrijf dat een ‘bijdrage’ van Apple ontvangt om het bedrijf en zijn Research and Design afdeling uit te breiden. Apple heeft daar $45 miljoen voor over. Een dergelijke investering is niet nieuw. Het bedrijf kende eerst al in 2017 $200 miljoen aan Corning toe en daarna nog eens $250 miljoen in 2019. Dat zijn geen kleine bedragen, dus Apple moet wel vertrouwen hebben in het bedrijf. En dat is logisch, Apple is gebaat bij de verdere ontwikkeling van glas voor hun beeldschermen. De investering wordt gedaan uit het Advanced Manufacturing Fund. De nieuwe financiële impuls is specifiek bedoeld om de productie van Corning in de VS uit te breiden en om onderzoek en ontwikkeling te stimuleren.

Samenwerking met Apple

De twee bedrijven werken al jaren samen. Dat bevalt goed en daarom intensiveren ze de samenwerking nu nog meer. “Apple en Corning werken al heel lang samen om het onmogelijke te bereiken”, aldus Jeff Williams, chief operating officer van Apple. “Van het allereerste iPhone-glas tot het revolutionaire Ceramic Shield op de iPhone 12-serie, onze samenwerking heeft het landschap van het ontwerp en de duurzaamheid veranderd.”

Ook Corning is blij met de samenwerking (en met het geld van Apple). Wie zou het niet zijn na het ontvangen van zulke bedragen? “We zijn ongelooflijk trots op onze samenwerking met Apple op het gebied van Ceramic Shield, mede mogelijk gemaakt door het Advanced Manufacturing Fund en het harde werk en de toewijding van honderden mensen bij Corning en Apple“, aldus Wendell P. Weeks, voorzitter en CEO van Corning.

Laten we niet vergeten dat er nog een partij is die hierbij gebaat is. Dat is de consument. Door zulke investeringen kunnen we in de toekomst nieuwe technieken verwachten, die onze smartphones nog beter zullen maken.