Apple gaat ‘bezels’ niet verkleinen, wel nuttig maken

Apple wil niet de randen rondom het scherm, de ‘bezels’ zo je wil, nog kleiner maken. Wel gaan ze proberen ze iets nuttiger te maken.

Weet je nog, de onthulling van de Samsung Galaxy S8? Het was aardig revolutionair om een telefoon met zo veel ‘screen-to-body-ratio’ (hoeveelheid scherm per grootte van de telefoon) te hebben. De Galaxy S8 was echter naar huidige maatstaven helemaal niet zo’n topper wat betreft STB-ratio. Wat volgde was namelijk de jacht op een scherm dat de hele telefoon vulde, met zo dun mogelijke bezels. De randen van een scherm die het scherm niet helemaal telefoonvullend maken. Merken kozen voor opvouwcamera’s, hole-punch camera’s en, men is er nog steeds niet over te spreken: de notch, die Apple nog steeds gebruikt. Ook op hun Macbooks, trouwens.

Apple en schermen

Want men is vaak nog niet echt te spreken over Apple en hun schermvulling. De randen op zowel iPhones als Macbooks zijn nog aardig dik en dan zit er dus nog een ‘notch’ (een kleine extra dikke inkeping in het scherm bovenin) waar nog een camera en wat sensoren zitten. De bezels op recente Macbooks en de recente iPhone zijn nu redelijk klein, maar kleiner kan altijd. Gaat dat gebeuren?

Nuttige bezels

Dat weten we niet, maar als het aan een recente patentaanvraag ligt, moet er wat ruimte overblijven. Apple wil namelijk een soort tiptoetsen verwerken in de bezels. In alles wat niet scherm is op hun devices worden kleine gedeeltes toegevoegd die ‘nuttig’ kunnen zijn. Zo wordt het stukje nutteloze rand rondom het scherm wellicht toch nuttig.

Het patent laat een laptop, een smartwatch en zelfs een pen zien, waarmee we dus kunnen concluderen dat deze technologie op tafel ligt voor de Macbook, Apple Watch en Apple Pencil. Hoe en wat moeten we nog even afwachten. (via USPTO).