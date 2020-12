Apple gaat dit issue van de M1 Mac aanpakken - Apparata

Heb jij een Apple Mac met de nieuwe M1 chip en wil je deze aansluiten op een ultrawide scherm? Dan kom je van een koude kermis thuis.

Razendsnel en vers van de pers. Dat zijn de gloednieuwe Macs van Apple met de dit jaar geïntroduceerde M1 chip. Helaas nog niet mogelijk is om deze Mac aan te sluiten op een zogenaamd ultrawide scherm. Simpelweg omdat de ondersteuning van Apple met deze M1 chip nog ontbreekt. Het zijn één van die dingen die komen met de nieuwigheid van deze chipset.

Apple M1 Mac en ultrawide monitor

Gelukkig werkt Apple momenteel aan een oplossing, aldus 9to5Mac. De fix komt door middel van een software update naar macOS. De vraag is echter wanneer. Dus je moet echt nog even geduld hebben. Tot die tijd is je Apple Mac M1 aansluiten op een ultrawide monitor er even niet bij. Althans..

Wil je nu echt dolgraag je ultrawide monitoren aansluiten op je nieuwe Mac, dan is er een mogelijkheid. Je moet dan het programma SwitchResX downloaden en installeren. Maar ja, dan zit je met een tool van een derde opgescheept op je nieuwe Mac. En dat alleen om een scherm aan te sluiten. Even wachten op de officiële ondersteuning van Apple is een beter idee.