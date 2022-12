Apple gaat externe appwinkels toestaan op iPhone

De Appstore van Apple is een uitstekend voorbeeld van een zogeheten walled garden. Als onafhankelijke software ontwikkelaar is het moeilijk om zonder een hoog percentage te betalen, het Apple ecosysteem binnen te komen. In een opzienbarende zet besluit Apple nu om ook andere webwinkels toe te laten op iPhones.

Verdienmodel appwinkels steeds meer onder vuur

Appwinkels zijn een belangrijke inkomstenbron voor de techreuzen Apple en Google. Op elke app en elke dienst die binnen deze appwinkels wordt verkocht, verdienen bedrijven als Apple zo’n 30%.

Dit verdienmodel wekt de nodige irritatie op. Niet alleen bij bedrijven, die zich op die manier van veel van hun inkomsten beroofd zien, maar ook van organisaties als de Europese Unie en regeringen die dit een vorm van oneerlijke concurrentie vinden.

Zuid-Korea was het eerste land dat paal en perk stelde aan deze praktijken met een nieuwe wet, die Apple en Google dwong om de makers van apps niet langer te dwingen om alle betalingen via de App Store, respectievelijk Google Play, te laten lopen.

Apple voelde daarom natuurlijk de bui al hangen en besloot critici zoals de Europese Unie voor te zijn, om zelf de ontwikkelingen te kunnen sturen.

Wat gaat er veranderen bij Apple?

Waarnemers verwachten dat Apple deze veranderingen door gaat voeren voor het nieuwe operating system voor iPhones, iOS 17, dat in 2023 uitkomt. Afhankelijk van hoe de wetgeving van de Europese Unie er precies uit gaat zien, kan het ook zijn dat deze eisen gaan gelden voor al bestaande iPhones, die nog met een ouder besturingssysteem werken.

Apple zal dan voor deze iPhones een update moeten uitbrengen, die het alsnog mogelijk maakt voor appwinkels van derde partijen om op de Apple toestellen geïnstalleerd te worden.

Hoewel niet iedereen even dol is op de regelzucht van de Europese Unie, blijkt het blok toch een voortrekkersrol te kunnen spelen op het gebied van het bevorderen van open standaarden.