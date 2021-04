Apple gaat het rustiger aan doen met de AirPods - Apparata

Om te voorkomen dat Apple met enorme voorraden AirPods komt te zitten, gaat het Amerikaanse techbedrijf wat rustiger aandoen.

Apple heeft met de AirPods goud in handen. Het techbedrijf uit Cupertino is al jaren ontzettend succesvol met de draadloze oortjes. Het product is niet meer weg te denken uit het productportfolio van het merk. Maar dat succes is niet oneindig. Andere merken zitten ook niet stil. Apple introduceerde de AirPods in 2016. In die jaren is er een hoop gebeurd. Inmiddels hebben de meest bekende concurrenten hun eigen draadloze oortjes. Onder andere Huawei, Samsung, OnePlus en Xiaomi hebben vergelijkbare producten in huis.

Daarmee verliest Apple een deel van de controle van de markt. Met teruglopende verkopen is het techbedrijf genoodzaakt om de productie een tandje bij te stellen. Daarover bericht Nikkei Asian Review. Het zou zo zijn dat Apple de productie met ongeveer 25 tot 30 procent naar beneden stelt. Apple zelf wilde niet reageren op de berichtgevingen.

Nu zou Apple nog 110 miljoen AirPods produceren, maar dat gaat naar 75 á 85 miljoen exemplaren. Het is niet dat de verkoop van de draadloze oortjes tegenvalt. Het is puur dat Apple minder hard groeit dan voorheen. Daardoor moet de productie bijgesteld worden om te voorkomen dat het merk straks met voorraden komt te zitten.