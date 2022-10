Apple gaat in hoger beroep tegen boete van 19 miljoen euro

De consumentenbond van Brazilië heeft een rechtszaak aangespannen tegen Apple. Waarom? Apple levert de iPhone 12 zonder oplader en zonder oordopjes. Het Amerikaanse merk bevestigd inderdaad de iPhone 12 zonder oplader en oordopjes te leveren.

De rechtbank in Brazilië heeft Apple een boete opgelegd van omgerekend 19 miljoen euro. Apple heeft de rechtszaak verloren, maar laat weten in hoger beroep te gaan deze uitspraak.

Verklaring Apple

Apple laat weten dat iPhones zonder oplader worden verkocht, om de CO2-uitstoot te verminderen. Aangegeven wordt dat consumenten al beschikken over een groot aantal opladers, kabels en oordopjes.

De rechter gaat niet mee in deze verklaring van Apple. Zo is er geen enkel bewijs dat het meeleveren van een oplader bij de aanschaf van een smartphone, beter is voor het milieu.

Om eenzelfde situatie werd Apple eerder al beboet met een bedrag van 2,4 miljoen euro. Niet alleen de boete, maar ook het stoppen van verkopen van de iPhone 12-serie en nieuwere iPhone-modellen behoorde tot de uitspraak van deze rechter.

Wat doen concurrenten?

Sinds Apple in 2020 liet weten geen oplader en oordopjes standaard in de verpakking van de iPhone toe te voegen, volgden andere smartphonefabrikanten, zoals Samsung en Xiaomi. Ook de grote concurrent van Apple, Samsung, heeft sinds kort bij de opvouwbare smartphones een oplader meegeleverd. Hiermee voldoen deze opbouwbare smartphones weer binnen de aanstaande Braziliaanse regelgeving.

Toch heeft bijvoorbeeld Xiaomi – gevestigd in Peking – het ‘beter voor elkaar’. Zo heb je als consument de mogelijkheid om te kiezen voor een telefoon van Xiaomi met oplader en zonder oplader.

Het maakt hierbij niet uit voor welke optie je gaat: de prijs blijft hetzelfde. Ontvang je toch een verpakking zonder oplader, terwijl je wel een oplader wilt hebben? Dan kun je kosteloos ervoor kiezen een lader te laten nazorgen. Het is natuurlijk de vraag in hoeverre deze oplossing van de Chinese Xiaomi beter is het milieu.