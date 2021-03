Apple gaat je upgrade- angst oplossen - Apparata

Apple kan binnenkort zelfstandige iOS-beveiligingsupdates uitbrengen zonder te hoeven upgraden. Weg met die upgrade- angst!

Er is opmerkelijke code ontdekt bij de nieuwste bètaversie van iOS 14.5. Deze code zou kunnen wijzen dat Apple een grote wijziging voornemens is in te voeren. Hierdoor kunnen gebruikers beveiligingspatches afzonderlijk van updates van het besturingssysteem downloaden. Dit moet de upgrade- angst bij Apple gebruikers wegnemen.

Ontdekking

9to5Mac ontdekte dit deze week. De nieuwe wijziging maakt het mogelijk dat gebruikers met oudere besturingssystemen in staat zijn om de beveiliging van hun Apple- apparaat up- to- date te houden. Dat is al fijn, maar dit kan dus ook zonder te upgraden naar de nieuwste iOS- versie. En dat is nog beter. Stel, een gebruiker van een iPhone met iOS 13 kan dus beveiligingsupdates gaan downloaden die normaal gesproken worden geleverd bij nieuwere iOS 14- puntreleases.

Upgrade- angst

We hebben de upgrade- angst allemaal wel. Moet ik de iPhone of iPad wel upgraden naar de nieuwste versie of niet? De angst dat de nieuwe software zou kunnen leiden tot slechtere prestaties. Of meer gaat vergen van je batterij liggen hieraan ten grondslag. Veel mensen geven dan de voorkeur aan om gewoon de oudere versies te blijven gebruiken. Want dat werkt ook. Maar voor Apple kan dit schadelijk zijn voor de veiligheid van het ecosysteem. Dit omdat het bedrijf beveiligingsherzieningen verpakt in nieuwe versies.

Door de code die is ontdekt worden de beveiligingsupdates gesplitst in aparte zelfstandige downloads. Hiermee kan de impact van nieuwe bedreigingen aanzienlijk worden verminderd. Dit is voor zowel nieuwe als oude hardware.

De upgrade- angst bij gebruikers van Apple moet hier ook mee opgelost worden. Jammer genoeg weten we niet wanneer Apple van plan is om deze functie uit te rollen. Het techbedrijf zal naar verwachting de komende weken iOS14 uitbrengen met in ieder geval App Tracking Transparency, Face ID-ontgrendelingshulp met Apple Watch, ondersteuning voor gamecontrollers en nieuwe emoji’s.