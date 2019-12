Apple gaat Mac apps voortaan keuren

Het moet de veiligheid vergroten.

Om te voorkomen dat jij per ongeluk onveilige software op je Mac installeert, gaat Apple apps voortaan goedkeuren. Dit doet het Amerikaanse techbedrijf per februari 2020. Ontwikkelaars die apps willen uitbrengen op macOS Catalina moeten voor 3 februari 2020 zo’n goedkeuring in handen hebben. Is dit niet het geval dan mag de applicatie niet in de App Store komen.

Niet alleen applicaties in de App Store krijgen te maken met een keuring. Ook apps die buiten de App Store aangeboden worden krijgen te maken met zo’n keuring. Gebruikers die app voor het eerst opstarten krijgen vervolgens een melding te zien dat de app door zo’n keuring is gegaan. Het draagt bij aan een stukje veiligheid.

Maak je geen zorgen: zit jij als eindgebruiker niet te wachten op de Apple-politie dan is er goed nieuws. Via een omweg zal het mogelijk blijven om ook niet goedgekeurde apps op macOS Catalina te draaien. Voor bestaande apps zal er niets veranderen. Vanuit Apple is dit een nieuwe strategie om malware tegen te gaan.