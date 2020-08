‘Apple gaat nieuwe iPhones los van elkaar onthullen’

Normaal gesproken vinden onthullingen van nieuwe iPhones op één event plaats. Gaat dat dit jaar anders uitpakken?

Je kunt eigenlijk al niet meer spreken van een gewoon jaar. Apple heeft onlangs bevestigd dat de komst van de nieuwe iPhone vertraging heeft opgelopen. De presentatie zal vermoedelijk gewoon in september plaatsvinden, maar de nieuwe iPhones komen pas enkele weken later dan gepland op de markt.

Maar wat gaat Apple precies aankondigen in september? Volgens Digitimes geeft de Amerikaanse techgigant uit Cupertino er dit jaar een andere invulling aan. Er worden naar verwachting vier iPhones gepresenteerd, echter volgens de bron niet allemaal tijdens hetzelfde event.

Apple zou de eerste twee 6.1-inch varianten van de iPhone 12 onthullen tijdens het eerste event. Tijdens een tweede event doet het techbedrijf de 6.7-inch en de 5.4-inch iPhone uit de doeken. Daarmee bewaart het merk het beste voor het laatste. De 6.7-inch iPhone zal immers het nieuwe topmodel worden.

Het is niet eerder voorgekomen dat Apple zo vlak na elkaar twee iPhone events organiseert. We nemen deze berichtgeving voor nu dan ook met een klein korreltje zout. Het is nu afwachten op een officiële aankondig van een nieuwe Apple event. Eerst is Samsung aan de beurt, met Galaxy Unpacked deze week.