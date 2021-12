Apple gaat Samsung achterna met iPhone 14 Pro

Blijkbaar vinden ze bij Apple dat ze af en toe een goed idee hebben bij Samsung, gezien dit hole-punch display nieuwtje voor de iPhone 14 Pro.

Hapklaar nieuws is het niet. Want Apple zelf zal tot de onthulling van de nieuwe iPhone de lippen stijf op elkaar houden. Het is dus een gerucht. Neem het bericht dan ook met een klein korreltje zout, maar het is niet ondenkbaar. Apple speelt al jaren op safe door de iPhones met een inkeping uit te rusten. Maar wat is de volgende stap na de notch? Vermoedelijk een iPhone 14 Pro met een hole-punch display!

Hole-punch display iPhone

Ja, dat lees je goed. Het hole-punch principe kennen we van Samsung, maar ook van tal van andere merken. Daarmee elimineert de smartphone de ouderwetse notch en is er alleen nog een inkeping voor de camera. Volgens het Koreaanse The Elec kiest Apple voor deze technologie met de nieuwe iPhone 14 Pro en Pro Max in 2022.

Het scherm groeit daardoor een klein beetje. De uitdaging voor Apple zit hem in de FaceID technologie. Dat zit nu nog veilig verborgen in de notch. Dat moet Apple achter het scherm verstoppen. Want een compromis sluiten, dat gaat het techbedrijf niet doen. Anders hadden ze in het verleden allang de notch, inclusief FaceID, omgeruild voor een hole-punch display.

Alleen de iPhone 14 Pro en Pro Max krijgen volgens dit gerucht een hole-punch display. De goedkopere modellen hebben nog gewoon een notch. We gaan het zien, al is de nieuwe iPhone nog heel ver weg. Mik op september 2022.