Apple gaat Samsung achterna met iPhone design - Apparata

De iPhone krijgt vermoedelijk een kleinere notch en daarmee kiest Apple voor een design die Samsung al jaren toepast op de Galaxy-toestellen.

Een beetje ouderwets is het wel. De laatste jaren hebben de iPhones een nog altijd flinke notch bovenaan de telefoon. Apple rechtvaardigt dit door te zeggen dat er naast een selfiecamera ook de nodige sensoren zitten. Bijvoorbeeld voor FaceID. Dat klopt, maar alsnog is het een lelijke oplossing.

Apple iPhone design

Andere merken met vlaggenschepen kiezen vaak voor een kleine notch met enkel een uitsparing voor de camera. Wat we ook hebben gezien is dat sommige fabrikanten kiezen voor een pop-up camera. Dit laatste leek echter een tijdelijke trend, want nu zien we dat niet meer zo vaak.

Dit jaar komt er weer een nieuwe iPhone met een grote dikke notch, maar in 2022 gooit Apple het roer om. Althans, dat claimt de analist Ming-Chi Kuo. Hij zegt dat Apple voor de Samsung-manier gaat met de iPhone en dat de 2022 iPhone een kleine notch krijgt met een uitsparing voor de camera.

Wie hoopte op een volledig nieuw design met de Apple iPhone 13 komt wat dat betreft van een koud kermis thuis. Op dat vlak lijken er vooralsnog geen grote veranderingen te gebeuren. De iPhone 13 verschijnt in het najaar. (via Macrumors)