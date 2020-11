'Apple gaat verhuizen met productie' - Apparata

De productie van de Apple-producten krijgt mogelijk een nieuw thuis omdat het bedrijf gaat verhuizen naar een nieuw land.

Al jaren produceert Apple onder andere zijn iPad en MacBook in China. Er staat echter een grote verhuizing op de agenda, waardoor het Amerikaanse technologiebedrijf China voor een deel achter zich gaat laten.

Volgens Reuters is Foxconn, het bedrijf dat Apple-producten maakt, in voorbereiding op een verhuizing van de iPad– en MacBook productie naar Vietnam. Niet de volledige productie gaat naar het Aziatische land, maar slechts een gedeelte. Foxconn voelt zich genoodzaakt dit te doen om de productie zo meer divers te maken. Het bedrijf is bang dat de huidige handelsoorlog tussen de VS en China mogelijk roet in het eten gaat gooien.

Foxconn zou zich gaan vestigen in de provincie Bac Giang in Vietnam. De eerste productielijn moet in de eerste helft van 2021 al operationeel zijn. De productielijn komt in een bestaande fabriek waar ook andere elektronicaproducten worden gemaakt.

China is al een tijdje niet meer het enige land waar Apple-producten worden gemaakt. In het verleden klonken er geruchten dat Apple iPhones ging produceren in India. Mocht de handelsoorlog tussen de twee landen uit de klauwen lopen, dan heeft Apple door te verhuizen nog altijd producties in andere landen.