Apple gaat weer een riskant nieuwe product uitbrengen

De vraag is of de Amerikaanse techgigant Apple een hit of een flop te pakken heeft met een eigen AR headset. Dit moet je erover weten.

Niet alle nieuwe producten van Apple veranderen in goud. Ja, de iPhone en de Macs doen het prima. De iPads en de AirPods ook. Maar een voorbeeld van een recente flop is het matje om producten draadloos op te laden. AirPower kwam er maar niet en groeide uit tot een flop. Nu is Apple weer bezig met een geheel nieuw product en het is een AR headset. Wederom een nieuw type product.

Het gevaar met iets nieuws bestaat dat het of flopt of juist een hit wordt. Apple zal natuurlijk mikken op dat laatste, anders beginnen ze er niet in. Het nieuws dat Apple met een eigen AR (augmented reality) headset gaat komen is afkomstig van analist Ming-Chi Kuo. Hij stelt dat het Amerikaanse techbedrijf in het najaar van 2022 met een dergelijk product verschijnt.

Volgens de geruchten krijgt de AR headset een krachtige processor, vergelijkbaar met de eigen M1 processor van Apple. En dan is er nog een minder krachtige processor die aan de gang gaat met de sensoren. De headset zou zelfstandig kunnen functioneren, zonder verplichte connectie met bijvoorbeeld een Mac of iPhone. (via Macrumors)