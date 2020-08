‘Apple gebruikt goedkopere materialen voor iPhone 12’

Door gebruik te maken van goedkopere materialen voor de iPhone 12, bespaart Apple op duurdere productiekosten.

Nieuwe technologie in je smartphone proppen is natuurlijk top, maar komt wel met een prijs. Letterlijk, want het is gewoon duurder om 5G technieken te gebruiken in vergelijking met 4G. Maar met alleen 4G kom je niet weg als vlaggenschip smartphone zijnde. De nieuwe iPhone 12 krijgt dan ook toegang tot het 5G-spectrum.

Dit brengt hogere productiekosten met zich mee. Daarom voelde Apple zich genoodzaakt op andere vlakken kosten te besparen. Dat zegt de doorgaans goed geïnformeerde Apple analist Ming-Chi Kuo. Aan de buitenkant ga je niks merken, want de besparing zit hem in de batterijtechnologie. De cel componenten van de batterij zijn in een kleinere ruimte geplaatst met goedkopere onderdelen, wat 40 tot 50 procent lagere productiekosten oplevert in vergelijking met de iPhone 11.

Deze prijsbesparing rekent Apple natuurlijk door naar zichzelf. Verwacht dus geen goedkopere iPhone 12 door de voordeligere materialen wanneer het toestel in de winkelschappen opduikt. Volgens Kuo is Apple van plan om ook met de iPhone van volgend jaar veranderingen aan het batterij ontwerp door te voeren. Dit zou nog eens 30 tot 40 procent kostenbesparingen op kunnen leveren.

De onthulling van de iPhone 12 serie volgt naar verwachting in september. In oktober liggen de nieuwe smartphones in de winkel.