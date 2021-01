Apple geeft nog langer gratis TV+ abonnementen weg - Apparata

Foto @Apple

Apple geeft nog eens meerdere maanden gratis TV+ weg aan afnemers van het abonnement. Is dat sympathiek of een blijk van onzekerheid?

Apple geeft nog een keer enkele maanden extra TV+ weg voor klanten met een gratis abonnement. Het is de tweede keer dat Apple hun TV-service gratis verlengt voor afnemers van een proefabonnement. Zouden ze niet echt vertrouwen hebben dat het product op eigen benen kunnen staan of speelt er meer?

Apple geeft nog meer gratis TV+

Streamingservice Apple TV+ kwam eind 2019 uit en werd toen veelal gratis weggegeven. Klanten die een Apple-device kochten (iPhone, TV, Watch etc.) kregen gratis een jaarabonnement TV+. Dat abonnement zou op 1 november 2020 verlopen, maar werd reeds verlengd naar februari 2021.

Nu verlengt Apple wederom het gratis TV+ abonnement tot juli 2021, zo meldt 9to5mac. Iedereen die dus geniet van het gratis jaarabonnement, hoeft nog langer niet te betalen. Ook als je betaald abonnement tussen nu en juni 2021 zou aflopen, krijg je een extensie tot juli 2021. Mocht je in aanmerking komen voor deze ietwat vage regeling, dan krijg je een mailtje van Apple.

Volgens het medium heeft de extensie van het gratis abonnement alles te maken met COVID-19. Door de pandemie heeft Apple niet weten te leveren wat betreft hun exclusieve shows, waaronder For All Mankind, The Morning Show en See. Al die series moesten gebruikers trekken, maar men moet nog steeds op een tweede seizoen wachten.

Dat klinkt dus behoorlijk sympathiek; Apple is niet tevreden over de service die ze hebben geleverd en geven gebruikers daarom extra tijd om ervan te genieten. Aan de andere voelt het een beetje alsof Apple zelf niet helemaal gelooft dat TV+ op zijn eigen benen kan staan.

Je ziet Netflix immers niet snel gratis abonnementen weggeven omdat ze te weinig nieuwe seizoenen hebben geproduceerd… Of dat men geldzucht of sympathie te maken heeft, laat ik in het midden. Maar één ding is zeker: als je voor nop een Apple TV+ abonnement hebt, dan heb je meer dan waar voor je geld (of het gebrek daaraan) gehad als het in juli afloopt.