Apple geruchten: Opvouwbare iPhone, Mac en Apple One - Apparata

Geruchtenmachine Apple draait op volle toeren en er zijn bewijzen. Wij praten je bij.

Apple vangt momenteel veel wind in de media door het gevecht met Epic Games en het aankomende Apple-event. Het regent dan ook geruchten. Wij delen de drie belangrijkste, waarvoor ook (enig) bewijs gevonden is.

Apple werkt aan opvouwbare iPhone

Veel telecomreuzen zijn druk bezig met opvouwbare smartphones. De iPhone-maker heeft zich altijd op de vlakte gehouden over opwikkelingen. Achter de schermen blijkt men echter wel degelijk druk met ‘iets opvouwbaars’. Volgens een lek op Weibo heeft de tech-gigant namelijk bij Samsung, dat met de Samsung Galaxy Z Fold2 liet zien de techniek steeds beter te beheersen, een fikse partij vouwbare schermen besteld.

Gezichtsherkenning voor de Mac?

In een nieuw patent legt men een manier vast om aan de hand van iemands gezicht en/of stem de identiteit van die persoon te bevestigen en vervolgens bepaalde acties uit te laten voeren. De Face herkenning voor iPhone heeft een goede reputatie en de Mac heeft een webcam. Het is dus redelijk voor de hand liggen dat men de techniek voor Face-ID met de iPhone ook loslaat op de Mac. We zagen deze week namelijk al eerder dat men bepaalde technieken van de ene device overhevelt naar een ander device.

Uiteraard is ook hier de vraag of het patent de weg van tekentafel naar massaproductie weet af te leggen. Ook kan het patent een andere functie proberen te omschrijven, zoals bijvoorbeeld bediening van de Mac met de ogen.

Apple lanceert nieuw streaming-abonnement Apple One

Naast de hardware zet men steeds meer in op allerlei software- en streamingdiensten zoals Apple Music en Apple TV Plus. Het gerucht gaat al langer dat de tech-gigant deze diensten wil bundelen in een abonnement. 9to5Google vond aanwijzingen in ontwikkelaarsversie van Apple Music dat deze bundel er nu komt. Apple One moet een abonnementsdienst worden waarbij je de keuze hebt uit verschillende pakketten. Het basispakket combineert Music en TV Plus. Daar bovenop zouden diverse uitbreidingen mogelijk zijn. Ook is er de keuze tussen een individueel en familie-abonnement. Apple zou van plan zijn deze bundel bekend te maken tijdens één van de komende Apple-events. Men vond nog geen aanwijzingen over de prijs en/of beschikbaarheid in Nederland.