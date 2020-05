Apple Glass gelekt, krijgt verrassend lage prijs

Een YouTuber zou de aankomende Apple Glass in handen hebben gehad. Hij lekt onder andere de verrassend lage prijs, het goedkope materiaal en het oplaadsysteem.

Apple gaat een poging wagen om een nieuw product in de vorm van een augmented reality bril te lanceren. Apple Glass, zoals hij waarschijnlijk gaat heten, zal grotendeels werken zoals alle andere AR brillen. Dezelfde functies, maar voor een uitzonderlijk lage prijs van $499, omgerekend bijna €460,-. Dit is wat we allemaal weten over de reeds gelekte tech.

Apple Glass gelekt

YouTuber FrontPageTech (FPT) lekt alles wat met de Apple Glass te maken heeft. Het platform lekt regelmatig Apple-gerelateerde informatie en ook ditmaal is het raak. Het kanaal zou een prototype in handen hebben gehad en weet verrassend veel over het aankomende product te vertellen.

Prijs

Zo is de basisprijs voor het frame $460, honderden of zelfs duizenden dollars goedkoper dan bijvoorbeeld de Google Glasses en Microsoft HoloLens. Dat komt mede omdat Apple Glass al de rekenkracht uit een gekoppelde iPhone zou halen, vergelijkbaar met hoe de eerste Apple Watch werkt. Daarnaast moet je wel nog glazen op sterkte aanschaffen.

Gemaakt van plastic?

Volgens de lekker zou het prototype frame van de Apple Glass gemaakt zijn plastic. Nu is plastic natuurlijk goedkoop, niet breekbaar een licht. Tegelijkertijd kan het dan een beetje goedkoop aanvoelen, iets wat tegen Apple’s imago in zou gaan. Volgens de bron is het mogelijk dat alleen het prototype van plastic gemaakt zal zijn, terwijl we later een stevig metalen frame krijgen.

Draadloos opladen, geen camera

Verder zou de Apple Glass draadloos op te laden zijn door middel van een plastic docking station. De bril zou opengevouwen op de docking station geplaatst moeten worden. Zou de Apple Air Power (die toch weer in ontwikkeling is) de gadget straks ook kunnen opladen? Verder komt er een 3D sensor op de rechter poot van de bril en kennelijk zijn er omwille privacy geen andere cameras bij betrokken. Oh, en een zonnebril-variant zou niet mogelijk zijn omdat de projector daar niet op zou werken.

Apple Glass release datum

Tot slot meldt de bron dat Apple de aankondiging van Apple Glass heeft gepland voor Q4 van 2020 of eventueel Q1 van 2021. Dit zou te maken hebben met de coronacrisis, die het onmogelijk zou kunnen maken om de gadget aan te kondigen.

Want, zo stelt hij, Apple plant de holo-bril als het ‘one more thing’ tijdens de iPhone 12-aankondiging die naar verluidt in oktober gaat plaatsvinde. Kortom, het miljardenbedrijf wil een fysieke presentatie houden en de Apple Glass na de nieuwe iPhone aankondigen. Uiteindelijk moet de gadget eind 2021, begin 2022 uitkomen.

