Apple gooit productie iPhone 13 in de hoogste versnelling - Apparata

Apple zet momenteel keihard in op de productie van de iPhone 13 om op tijd klaar te zijn voor de release later dit jaar.

Er is al gigantisch veel informatie over de iPhone 13 gelekt, maar tot dusver zwijgt Apple over de smartphonereeks van dit jaar. Gelukkig zijn er ook bedrijven die de onderdelen moeten maken. Laat chipbakker TSMC nou net tegenover Digitimes (paywall, via MacRumors) onthullen dat de iPhone 13-productie op volle toeren draait. Ondanks chiptekorten heeft de iPhone 13 de hoogste prioriteit.

iPhone 13-productie op volle toeren

Volgens de fabrikanten is de iPhone 13 al in productie, maar moeten ze 30 tot 40% meer maken om de orders van Apple te volbrengen. In het derde kwartaal van dit jaar heeft het toestel prioriteitstatus, aangezien Apple hun nieuwste smartphones doorgaans in september uitbrengt. Kortom, producenten moeten opschieten om alle onderdelen op tijd bij Apple af te leveren.

Bedrijven als TSMC hebben het de laatste tijd ongekend druk. Het huidige chiptekort heeft een impact op alle sectoren, waaronder de smartphone-industrie en de auto-industrie. Desalniettemin heeft Apple daar ogenschijnlijk niet zo’n last van. Fabrikanten ontvangen het liefst grote orders van grote bedrijven. Kortom, TSMC kan Apple prioriteit geven omdat ze weten dat het bedrijf voorlopig iPhone 13’s eruit blijft pompen.

Als bijkomend voordeel zal de iPhone 13 naar verwachting niet zo’n gigantische veranderingen doorvoeren waardoor de gehele productie niet aangepast hoeft te worden. Naar verluidt zijn alle aankomende smartphones van Apple net zo groot als de huidige iPhone 12-serie. Er komt een nieuwe processor in en wat andere camera’s, maar fundamenteel blijft alles hetzelfde.