Apple gooit streaming kwaliteit extreem omlaag

Waar andere diensten de kwaliteit iets inperken, blijft er bijna niks over op Apple TV.





Omdat heel de wereld thuis moet blijven zitten, wordt er hier en daar nog wel wat internet geconsumeerd. Met het oog op solidariteit hebben streaming-gigant Netflix en filmpjes-platform YouTube de kwaliteit naar beneden geschroefd. Nu moeten gebruikers van Apple TV+ hun ogen ook gedeeltelijk dichtknijpen om uit de pixels nog iets te kunnen maken.

Mensen zitten massaal te streamen. Hoewel Netflix en Disney+ waarschijnlijk de go-to diensten zijn, kunnen Apple-liefhebbers ook genieten van enkele exclusieve shows en een flinke lijst aan bekendheden. Apple’s streamingdienst, Apple TV+, heeft nu dus ook de kwaliteit van de stream omlaag gegooid om zo bandbreedte te besparen.

Normaliter zijn 4K of in elk geval Full HD hartstikke gangbaar op Apple TV+. Zeker omdat de dienst bij release geprezen werd voor de hoge bitrate en kwaliteit. Maar dat is nu wel anders. 9to5Mac meldt resoluties tot wel 670 pixels hoog; minder dan 720p dus. Ook zouden de beelden zwaar gecomprimeerd en ‘blokkig’ lijken.

Kortom, de streamingkwaliteit is alles behalve goed. Vooralsnog zijn alleen de Europeanen de dupe, want de Europese commissie van telecomtoezichthouders heeft dat aan de grote streamingdiensten gevraagd. Ik denk daarentegen dat het vrij weinig uit maakt, omdat Apple TV+ vermoedelijk relatief zeer weinig gebruikers heeft buiten de Verenigde Staten. Hoe dan ook, vergeleken met de andere streamingdiensten heeft Apple de kwaliteit wel extreem hard ingeperkt. Misschien toch maar naar Netflix overstappen dan?

Foto @Apple