Apple haalt stilletjes product uit het gamma

Niet doorvertellen hoor. Maar Apple heeft stilletjes het LG UltraFine 5K Display uit het gamma gehaald.

In de online winkel van Apple kun je niet alleen terecht voor producten van het merk zelf. De Amerikaanse techgigant verkoopt ook producten van partners. Denk aan hoesjes van hoogwaardige kwaliteit van Belkin voor de iPhone, of in displays van LG voor je Mac. Maar met dit laatste is er een nieuwtje te melden. Apple heeft het LG UltraFine 5K Display uit de rekken gehaald, zo merkte diverse media waaronder MacRumors op.

Het scherm was verkrijgbaar voor € 1.399. Dat dit display nu is verdwenen kun je niet toeval noemen. Afgelopen dinsdag kondigde Apple de nieuwe Mac Studio aan, inclusief de Studio Display. Natuurlijk heeft Apple liever dat je kiest voor de Studio Display dan een monitor van LG. Helemaal afschuiven op de strategie van Apple is niet eerlijk, want LG verkoopt zelf het scherm inmiddels ook niet meer.

De Studio Display van Apple is pas vanaf 18 maart te bestellen. Met standaardglas kost het scherm 1.779 euro en kies je voor glas met nanotextuur dan moet je 2.029 euro op tafel gooien. Duurder dan het LG UltraFine 5K Display, maar daar krijg je ook wel wat voor terug. Onder andere de ingebouwde A13 Bionic chip, drie microfoons, zes speakers en een 12‑MP ultragroothoek­­camera voor videogesprekken.