Apple heeft een hekel aan lekken. Dit is waarom

Er wordt weinig gelekt vanuit Apple. Bij andere techgiganten is dat wel anders, maar Apple heeft er echt een hekel aan. En doet er dus wat aan.

Een strak regime houdt Apple er op na. Lekken is uit den boze. Dergelijke situaties schaden namelijk de belangen van consumenten en Apple, aldus het bedrijf. En we kennen het bedrijf natuurlijk als notoir geheimzinnig. Een onlangs door Motherboard verkregen brief werpt een nieuw licht op precies waarom.

Apple heeft een hekel aan lekken

In het ‘bevel’ van Apple -dat door advocaten is verstuurd naar een Chinese burger- staat dat lekken over de iPhone- afmetingen de fabrikanten van behuizingen zouden kunnen misleiden. Dit zou als gevolg kunnen hebben dat die accessoires zouden kunnen maken die niet compatibel zijn met het eindproduct. De beste man moet zijn bronnen melden aan Apple, of ze geven hem aan bij de politie. En een bedrijf als Apple tegen je hebben (met een leger advocaten die ze op je af kunnen sturen), dat is niet zo fijn.

Apple stelt het zelf zo waarom ze zo hard optreden: “externe fabrikanten van accessoires kunnen hoesjes voor mobiele telefoons en andere accessoires ontwikkelen en verkopen die niet echt compatibel zijn met de niet-uitgebrachte producten.” Motherboard merkt op dat de markt voor Apple-accessoires naar schatting wereldwijd bijna $20 miljard waard is. Een enorme markt dus.

Geheimhouden van innovatie is cruciaal

Het geheimhouden van Apple’s innovatieve technologie is een zeer belangrijk deel van het bedrijfs- DNA. Het bedrijf zegt dan ook dat het gelekte informatie voorkomt, zodat het bedrijf consumenten kan verrassen tijdens lanceringsevenementen. “Apple heeft er alles aan gedaan om strikte maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid van alle informatie over Apple’s producten te bewaren vóór de officiële release om ervoor te zorgen dat elke keer dat Apple een nieuw product uitbrengt, het het publiek kan verrassen”. En dat doet het bedrijf aardig goed! Zo creëren ze rondom een nieuw product altijd een buzz.