Apple heeft interesse in Bitcoin experts - Apparata

Ook Apple heeft inmiddels de aandacht voor cryptocurrency. Bij Apple zijn ze nu op zoek naar iemand die verstand heeft van Bitcoin.

Niet zozeer Bitcoin, maar cryptocurrency in zijn algemeenheid. De Amerikaanse techgigant uit Cupertino heeft een vacature openstaan waarin staat dat ze een business development manager op het gebied van alternatieve betaalmogelijkheden zoeken. Het verband leggen tussen Apple en Bitcoin is natuurlijk dan snel gemaakt.

Met de nieuwe functie kom je terecht in het team dat zich dagelijks bekommert om Apple Pay en de Wallet app op de iPhone. De job is gevestigd in het hoofdkwartier van Apple. Dat is dus in Cupertino, in de Amerikaanse staat Californië.

Om in aanmerking te komen voor de baan moet deze persoon meerdere jaren ervaring hebben in het wereldje van cryptocurrency. Wat het Amerikaanse techbedrijf precies van plan is, is nog niet bekend. Wellicht de integratie van Bitcoin in de wallet van Apple op de iPhone. Het is zomaar een idee. Bij Apple zijn ze er immers gek op om dingen in eigen huis aan te bieden, ook al bestaat het product of dienst elders. Recent voorbeeld zijn de AirTags van het merk. Het is dus afwachten wat deze vacature precies gaat betekenen. Duidelijk is dat Apple serieus bezig is met cryptocurrency. (via ft.com)