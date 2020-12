Apple heeft leuk kerstcadeautje voor ontwikkelaars in App Store - Apparata

Foto @Apple

Apple geeft ontwikkelaars in de App Store een leuk kerstcadeautje in de vorm van halvering van de commissie die ze moeten betalen!

Apple is begonnen met hun nieuwe App Store beleid voor kleine ontwikkelaars. Tot voor kort moesten app-makers maar liefst 30% van hun omzet afdragen als commissie. Dat is nu verlaagt naar 15%, wat een hele verbetering is op het controversiële monopoly-systeem dat virtuele app-winkels hanteren.

Apple App Store helpt kleine ontwikkelaars

De nieuwe regeling werd vorige maand aangekondigd nadat er een kleine revolutie werd ontketend in app-land. Vooral Fortnite’s Epic Games verzette zich hevig (en faalde) tegen het vermeende monopolie van Apple.

Toch is Apple misschien een beetje geschrokken, want de commissie gaat dus bij dezen omlaag. App-maker Jacob Gorban illustreert de nieuwe regeling door zijn omzet te tonen. Op 24 december verdiende hij $50 en daar bleef $42,50 van over, ofwel 85%. Voorheen had hij slechts 70% of $35 overgehouden!

Looks like the reduced Small Business App Store fee is now in effect. This is for our Mac app, ImageFramer. Time in UTC. 42.5/50 = 0.85. @mjtsai @OliverJHaslam @9to5mac @MacObserver pic.twitter.com/7LkaAQMhAR — Jacob Gorban (@jacobgorban) December 24, 2020

Het is daarentegen slechts een begin van het Apple App Store misbruik wat veel ontwikkelaars betreft. Je moet je als ontwikkelaar namelijk aanmelden voor het Small Business programma van Apple. Dat kan alleen als je minder dan een miljoen dollar per jaar verdient.

Enkele media schrijven dat ontwikkelaars alsnog 15% betalen over de eerste miljoen, waarbij de oude 30% ingaat bij alles daarboven. Dat staat daarentegen niet expliciet op de gelinkte pagina.

Desalniettemin zou de nieuwe regeling verreweg de meeste ontwikkelaars in de App Store helpen volgens Apple. Het is immers aannemelijk dat het grootste gedeelte van alle app-makers niet in de buurt van een miljoen dollar omzet komt.

Aan de andere kant stellen critici dat Apple het vooral doet om sympathiek te lijken, omdat het bedrijf de laatste tijd onder de loep wordt genomen door wetgevers. Wat de reden ook is, Kerst is zojuist een stukje lucratiever geworden voor app-ontwikkelaars!