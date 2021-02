Apple helpt als je MacBook Pro niet meer kan opladen - Apparata

Apple komt met een reparatieprogramma voor de MacBook Pro waarvan de batterij niet verder kan opladen dan 1 procent.

Het hele idee van een laptop is dat je deze kunt meenemen. Of dat nu lekker thuis op de bank is, of ergens onderweg. Maar dan moet deze het wel toch een uurtje of 8 kunnen volhouden zonder aan de stekker te hangen. Of überhaupt het zonder stekker wel doen, want dat is niet zo vanzelfsprekend met sommige exemplaren van de MacBook Pro.

MacBook Pro kan niet meer opladen

Sommige exemplaren van de MacBook Pro uit 2016 en 2017 hebben te maken met batterijproblemen. Daarom heeft Apple een reparatieprogramma in het leven geroepen. De laptops in kwestie weigeren op te laden. Wanneer de stekker in het stopcontact zit gaat het laadproces niet verder dan 1 procent. En dat hoort natuurlijk niet. Feitelijk kun je de laptop niet gebruiken waarvoor deze bedoeld is, want zonder stekker ben je nergens.

Heb je ook dit probleem dan vraagt Apple of je eerst macOS 11.2.1 of macOS Catalina 10.15.7 wilt installeren. Deze versies van MacOS hebben mogelijk een fix voor je. Helpt dat niet, dan dien je contact op te nemen met het Amerikaanse techbedrijf. De batterij zal dan kosteloos vervangen worden van de getroffen 13- of 15-inch MacBook.