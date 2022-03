Apple helpt dieven niet meer als hun iPhone kapot is

Lijkt logisch, maar ze deden het nog niet. Apple gaat binnenkort dieven niet meer helpen als hun iPhone kapot is.

Het Amerikaanse bedrijf gaat controleren of het apparaat gestolen of vermist is. Is dat het geval, dan zal Apple de iPhone niet repareren. Apple-technici zullen de IMEI van apparaten controleren voordat ze deze accepteren voor reparatie.

Apple, dieven en hun kapotte iPhone

De website MacRumors brengt dit nieuws. Volgens hun zullen Apple-technici weigeren iPhones te repareren die als gestolen of verloren zijn gemeld via het IMEI-nummer. Een IMEI-nummer is een uniek nummer van 15 cijfers dat gekoppeld is aan je eigen telefoon.

De techgigant heeft naar verluidt een memo naar Apple Stores en geautoriseerde providers gestuurd om een ​​apparaat niet voor reparatie te accepteren. Dit als ze een melding op hun interne MobileGenius- of GSX-systemen krijgen dat de telefoon als vermist was gemarkeerd. Vermoedelijk betekent dit dat technici de IMEI van een apparaat zullen vergelijken met het GSMA-apparaatregister wanneer een klant het voor reparatie binnenbrengt. Dat is wel logisch. iPhones zijn geliefd onder consumenten, maar ook bij dieven. Hierdoor wordt het ietsje onaantrekkelijker om een smartphone van Apple te stelen.

Register

Het GSMA-register is een wereldwijde database. Hierin kunnen eigenaren de IMEI van hun apparaten registreren en een status voor hen kunnen aanwijzen, bijvoorbeeld of ze verloren, gestolen of frauduleus zijn verkregen. Deze stap breidt het bestaande beleid van Apple uit om reparaties af te wijzen voor apparaten waarvan de eigenaren de functie Zoek mijn iPhone niet kunnen uitschakelen.

Hierdoor worden volgens Apple mensen ontmoedigd om tweedehands apparaten te kopen buiten de officiële bronnen. Dat gezegd hebbende, gebruikers kunnen net zo gemakkelijk naar een externe reparatiewerkplaats gaan die het niet uitmaakt waar ze hun apparaten vandaan hebben.