Apple helpt je tegen de verveling

En het kost je niks.





Zit jij thuis en heb je niets te doen? Apple gaat je uit de brand helpen. Tenminste, het moet wel je ding zijn. Als je altijd al hebt willen leren hoe je video’s moet bewerken heeft het Amerikaanse techbedrijf nu iets voor je.

Het bewerkingsprogramma Final Cut Pro X is voortaan 90 dagen gratis te gebruiken. Zo kom jij de komende 30 dagen wel de quarantaine periode door. Normaal gesproken heeft het programma van Apple een proefperiode van 30 dagen.

Na die periode sta je voor een keuze. Koop je het programma, of verwijder je Final Cut Pro X? Aanschaffen is geen gemakkelijke keuze. Apple vraagt maar liefst 329,99 euro voor het videobewerkingsprogramma.

Zat je geheel toevallig midden in de proefperiode dan hoef jij je geen zorgen te maken. Mensen die al in de proefperiode zaten kunnen ook gebruik maken van die 90 dagen. De proefperiode zal verlengd worden bij het downloaden van de nieuwste versie. Niet alleen Final Cut Pro X is langer gratis te gebruiken. Ook Logic Pro X kun je volgens 9to5Mac drie maanden vrijblijvend uitproberen.